Centeno esclarece. Não houve convite da parte do Presidente da República

Lusa

O Governador do Banco de Portugal tinha dito precisamente o contrário, numa entrevista ao Financial Times.



Nessa entrevista, Centeno afirmou que tinha recebido um convite por parte de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa.



Declarações que levaram o Palácio de Belém a fazer um desmentido, negando qualquer convite da parte do Presidente da República.



Agora, através de um comunicado, o Banco de Portugal, Inês Martins, esclarece as palavras de Mário Centeno.