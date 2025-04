Centeno pede tranquilidade e reação às novas tarifas

Foto: Elton Monteiro - Lusa

Mário Centeno está em Cabo Verde, numa visita no âmbito da cooperação entre bancos centrais, e foi em Cabo verde que pediu tranquilidade.



O governador do Banco de Portugal diz que é preciso estar preparado para reagir.



Na próxima semana, o ministro da Economia, vai iniciar uma ronda de reuniões com 16 associações empresariais para avaliar o impacto e as medidas de mitigação das tarifas anunciadas pela administração dos Estados Unidos da América.