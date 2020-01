Centésimo aniversário da UAI junta investigadores e estudantes no Pavilhão do Conhecimento

O encontro terá lugar esta quinta-feira, 30 de Janeiro, no Pavilhão do Conhecimento, na presença de Teresa Lago (Secretária-Geral da IAU, International Astronomical Union) e André Moitinho (Sociedade Portuguesa de Astronomia; CENTRA/FCUL).

A Ciência Viva, através do projecto europeu spaceEU, associa-se às comemorações mundiais dos 100 anos da União Astronómica Internacional com um Scenario Workshop, às 14.30, em que 132 alunos e 12 professores da Escola Padre Alberto Neto e mais de uma dezena de investigadores, entre os quais Zita Martins e Rui Agostinho, se sentarão à mesma mesa para explorarem e discutirem cenários para o futuro da Astronomia partindo de um cartoon ou BD escolhida pelo investigador.





No final, os alunos porta-vozes de cada mesa de discussão serão convidados a apresentar as conclusões dos debates.A importância do centenário da IAU está bem impressa nas palavras de Ewine van Dishoeck, Presidente da IAU e Presidente da Task Force do IAU100: "O 100º aniversário da IAU dá-nos mais uma oportunidade fabulosa de mostrarmos ao mundo a relevância das contribuições científicas e tecnológicas e da inspiração que a astronomia nos ofereceu ao longo do século passado, bem como a sua importância como ferramenta de educação, desenvolvimento e diplomacia".Estará também patente neste dia, no Átrio do Pavilhão do Conhecimento, a exposição itinerante "Acima e Mais Além" concebida pela IAU, a Universidade de Leiden e a Science Now. A mostra revela, década a década, o avanço do conhecimento no campo da Astronomia entre 1919 e 2019.O projecto europeu spaceEU é apoiado pelo Horizonte 2020 da União Europeia e visa promover uma comunidade espacial jovem, criativa e inclusiva.Saiba mais em pavconhecimento.pt.