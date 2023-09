Alguns proprietários do Centro Comercial STOP, no Porto, conseguiram travar o encerramento do espaço através de uma providência cautelar. Assim, o encerramento está, para já, suspenso.

A informação foi conhecida na sexta-feira à tarde, precisamente quando decorria, em frente à Câmara do Porto, mais uma manifestação contra o fecho deste espaço comercial que alberga muitos estúdios de ensaios de músicos.



Com esta providência cautelar deixam, assim, de ter efeito, todas as notificações para que músicos e lojistas saiam do Centro Comercial STOP nos próximos 10 dias úteis.



A Câmara do Porto foi notificada.