Centro de Apoio à Integração de Migrantes na Guarda acolhe e inclui

Foto: Mantas Hesthaven - Unsplash

O novo Centro de Apoio à Integração de Migrantes da cidade da Guarda tem como missão acolher e integrar. Numa altura em que o interior do país enfrenta o grave problema do despovoamento, este centro pretende ser uma mais-valia para os estrangeiros que ali queiram viver, seja para estudar ou para trabalhar.