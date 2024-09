Centro de Atendimento Clínico da Prelada alivia urgências no Porto

Nuno Carvalho - Antena 1

O novo Centro de Atendimento Clínico do Hospital da Prelada, no Porto, está a contribuir para descongestionar as Urgências dos hospitais públicos da cidade. O Centro está a receber doentes não-urgentes que, apesar disso, recorrem às Urgências do Hospital de São João ou do Hospital de Santo António. No primeiro mês de funcionamento, foram atendidas cerca de 1.800 pessoas, o que corresponde a 60 doentes por dia, em média (embora a afluência seja maior aos sábados).