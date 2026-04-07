Centro de Atendimento Clínico de Sete Rios tem ajudado a esvaziar as urgências do Santa Maria

Localizado no edifício do centro de saúde de Sete Rios, em Lisboa, o Centro de Atendimento Clínico de Santa Maria (CAC), está aberto todos os dias das 8h às 20h, conta com três médicos em permanência, equipa de enfermagem e técnicos de diagnóstico. Tem tudo o que existe num hospital e foi criado pelo atual Governo, há quase dois anos, para aliviar a pressão nas urgências.“Todas as unidades que tenham utentes sem médico de família, onde habitualmente haja pessoas deslocadas da sua área de residência, devem ter este tipo de centros de atendimento, que permitam um acesso mais rápido e que esvazie os serviços de urgências”, afirma Rita Molinar, coordenadora clínica que nos recebe no CAC da ULS de Santa Maria.Há poucas diferenças para um hospital. Os gabinetes “têm todas as condições e estão equipados”, sublinha Rita Molinar, defendendo que aqui até há mais “privacidade do que aquela que um utente pode ter numa urgência hospitalar”.Sempre com a retaguarda do hospital, tem recebido doentes não urgentes através da Linha SNS 24. “Devem ligar para a Saúde 24, para perceber se a sua situação pode ser atendida nos cuidados de saúde primários, num centro de atendimento clínico, e não ir diretamente ao hospital”, lembra a responsável.No último inverno, marcado pelo frio e pelas tempestades, num dos picos da gripe, em janeiro, este CAC chegou a receber mais de uma centena de doentes em 24 horas. Para já, este modelo está a funcionar exclusivamente para o atendimento de adultos, uma vez que, “por decisão superior” não atende crianças.Para Rita Molinar, este modelo tem mostrado “capacidade de resposta” e pode ser replicado noutras regiões. Inaugurado em agosto de 2024, este CAC responde ao objetivo do Ministério da Saúde em tentar reduzir os tempos de espera. Além de Sete Rios, existe também um Centro de Atendimento Clínico, localizado no Hospital da Prelada, no Porto.