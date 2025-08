Centro de Atendimento de Sete Rios atendeu mais de 18.300 utentes no primeiro ano

Os dados, avançados hoje à agência Lusa pela Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria, a propósito de um ano de atividade do Centro de Atendimento Clínico (CAC), completado em 01 de agosto, referem que foram atendidos 18.305 utentes, dos quais cerca de 30% encaminhados pelo Serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria e 70% referenciados pela Linha SNS 24.

"Este modelo de atendimento, próximo e diferenciado, permitiu dar resposta a cerca de 10% das pulseiras verdes e azuis da urgência hospitalar, com elevados níveis de satisfação tanto por parte dos utentes como das equipas envolvidas", salienta a instituição.

No primeiro ano de funcionamento, o CAC de Sete Rios encaminhou 2% dos utentes (298 casos) para o Serviço de Urgência Central, verificando-se uma taxa de internamento residual, inferior a 0,1%.

Segundo os dados, o tempo médio até à primeira avaliação médica situou-se abaixo dos 10 minutos.

Para a ULS Santa Maria, "estes dados validam a robustez do modelo de referenciação clínica adotado".

As equipas multidisciplinares da ULS Santa Maria asseguraram ainda 5.129 atendimentos de enfermagem e realizaram 1.504 exames de diagnóstico, entre análises clínicas, radiografias e eletrocardiogramas.

"O CAC de Sete Rios é uma resposta estratégica que visa, por um lado, garantir um acesso mais célere e adequado em situações de menor gravidade e, por outro, salvaguardar a capacidade de resposta da urgência central do Hospital de Santa Maria, vocacionada para situações críticas e de elevada complexidade, como é exigido a um hospital universitário", disse o presidente da instituição, Carlos Martins.

Para o presidente da ULS Santa Maria, "este primeiro ano de atividade demonstra bem o sucesso deste modelo e o compromisso das equipas envolvidas", felicitando e agradecendo a todos os profissionais da instituição que "tornam esta resposta possível todos os dias."

O CAC de Sete Rios está em funcionamento todos os dias da semana, entre as 08:00 e as 20:00, contando com médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes administrativos e técnicos auxiliares de saúde.

"A par das equipas clínicas, estão também disponíveis meios complementares de diagnóstico, garantindo uma resposta integrada e eficiente a situações de menor gravidade, que assim podem ser resolvidas com conforto, segurança e maior celeridade", sublinha a ULS Santa Maria.

O CAC de Sete Rios foi o primeiro a ser criado no país para atender situações agudas de menor complexidade e urgência, que funcionam como "coroa de proteção" aos serviços de urgência hospitalares, uma medida que fazia parte do Plano de Emergência e Transformação na Saúde do Governo.