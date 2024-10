Centro de Diagnóstico da Unidade Local de Saúde de Gaia/ Espinho abre em 2025

Este centro, cuja construção arranca hoje numa cerimónia pública marcada para as 12:00, irá contar com TAC, ecografia, mamografia e radiologia convencional (raio-x), "permitindo um acesso facilitado e fluído aos meios complementares de diagnóstico à população de Espinho e das freguesias limítrofes do concelho de Gaia, abrangendo desta forma mais de 90 mil utentes", refere a ULS.

O centro, cujo investimento ronda os 1,5 milhões de euros, deverá estar operacional em 2025 e vai permitir uma maior integração e articulação de cuidados, funcionando como um "posto avançado" do serviço de imagiologia, inserido na comunidade.

O equipamento TAC, já adquirido, será instalado até final deste ano, avança a ULSGE, em comunicado.

Para Álvaro Monteiro, diretor da unidade de gestão de meios complementares e diagnóstico da ULSGE, para além dos ganhos económicos e financeiros, o novo centro traz ainda proveitos significativos na qualidade e segurança.

O responsável avança como exemplos a integração em tempo real dos registos no dossier clínico do utente, a possibilidade de comparabilidade interna com exames realizados anteriormente e uma maior acessibilidade e comunicação entre o médico relator e o médico prescritor, a que acresce o "conforto do utente" que pode realizar vários atos diagnósticos no mesmo local.

"É absolutamente necessário arrancarmos com projetos que melhoram a integração e articulação entre os cuidados de saúde primários e cuidados que, até agora, estavam centralizados no Hospital Eduardo Santos Silva", indica Rui Guimarães, Presidente do Conselho de Administração da ULSGE, citado em comunicado.

Sublinhando que este tipo de prestação de cuidados está no âmbito da criação das ULS, aquele responsável sublinha ainda que a criação deste Centro de Diagnóstico será "determinante para que um utente, que por exemplo vá ao seu centro de saúde em Espinho e tem de realizar uma ecografia, um raio x ou um TAC, o possa fazer sem necessidade de se deslocar ao Hospital Santos Silva, conseguindo resolver o seu problema de saúde com maior rapidez e flexibilidade".