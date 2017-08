Centro de Portugal espera noite de "muito trabalho" contra os incêndios

13 Ago, 2017, 22:13 / atualizado em 13 Ago, 2017, 22:47 | País

A Administração Regional de Saúde do Centro abriu este fim de semana de forma extraordinária alguns centros de saúde, estão abertos em Figueiró dos Vinhos, Vila de Rei, Vila Nova de Poiares e Miranda do Corvo.



A Administração Regional de Saúde do Centro diz que vai proceder a reajustamentos nos horários dos centros de saúde das zonas mais afectadas pelos incêndios conforme as necessidades das populações.



Medidas que poderão revelar-se cruciais esta noite.



Um incêndio iniciado em Parada do Pinhão, Sabrosa, e dado com circunscrito durante a tarde, tornara-se ao início da noite uma das ocorrências mais graves do dia, depois do vento atiçar as chamas que acabaram a cercar a localidade.



Duas casas arderam e uma terceira só foi salva pela ação dos bombeiros e de um meio aéreo numa das últimas descargas do dia.Mais de 200 bombeiros apoiados por 64 carros estão a combater as chamas que queimaram já montes de lenha preparados para abastecer um forno, a tentar evitar que elas cheguem a um barracão onde estavam guardadas botijas de gás.O maior incêndio a preocupar a Proteção Civil este domingo lavrava com intensidade há várias horas em Ferreira do Zêzere, tendo alastrado a Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.Ali a situação é de angústia e os habitantes pediam ao início da noite ajuda para salvar as casas e os animais.Em Vila de Rei, o fogo era combatido pelas 21h30 por 224 homens e 71 meios terrestres.Já em Ferreira do Zêzere as chamas lavravam em duas grandes frentes, uma delas em Dornes, avançando para o rio. Em Beco, Senhora da Orada, as chamas eram combatidas por 360 operacionais e 105 meios.Algumas pessoas foram retiradas de casa e o autarca local esperava uma noite de muto trabalho.Já em Coimbra, o incêndio iniciado em Carvalhosa alastrou a Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e Lousã.Vila Nova de Poiares estava ao início da noite rodeada de chamas e de fumo.Em Castelo Branco as chamas obrigaram à retirada de várias pessoas de uma unidade hoteleira. Quase 200 bombeiros com 57 meios terrestres combatem as chamas em Louriçal do Campo, no distrito de Castelo Branco.Portugal acionou sábado à noite o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, pela segunda vez, após um primeiro pedido em junho.Este sábado, o Presidente da República deixou uma palavra de apoio aos operacionais que combatem as chamas em praticamente todo o país.Só três distritos escaparam ao fogo.Em Torres do Mondego, Carvalhosas, Coimbra, 371 operacionais e 107 meios terrestres combatiam as chamas e em Pussos São Pedro, Alvaiázare, as operações contra o fogo envolviam 316 homens e 94 veículos.