Centro de Reabilitação do Norte pioneiro na recuperação de sobreviventes de cancro

O Centro de Reabilitação do Norte tem um programa piloto que atenua as sequelas físicas e cognitivas do cancro e respetivos tratamentos. São 80 sobreviventes de todas as faixas etárias que tentam recuperar a qualidade de vida e comprovam a necessidade de novas respostas dos serviços de saúde.