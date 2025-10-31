País
Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa. Quando à Recuperação se alia a Conservação
O Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa (LxCRAS) recebe cerca de dois mil animais por ano, numa procura crescente. Para além da quantidade de animais, há também uma grande diversidade, tendo já recebido cerca de 300 espécies entre mamíferos, repteis, anfíbios e aves desde que abriu portas em 1997 ou seja há 28 anos.
Arlinda Brandão - Antena 1
Este Centro está fechado aos fins de semana e nos dias úteis recebe animais entre as 9h e as 17h, fora desse horário o atendimento é apenas possível através da Polícia Municipal. Esta limitação de horário não é considerada a resposta adequada para as emergências e para o bem-estar animal.
Nesta altura neste Centro de Recuperação de Animais Silvestres é reconhecido o esforço da autarquia para aumentar as instalações, está em construção uma clinica nova para colmatar algumas das necessidades.
E em termos de funcionários a equipa é considerada "pequena" atualmente com 9 pessoas, incluindo 3 novos tratadores que entraram recentemente.