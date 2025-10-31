Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa. Quando à Recuperação se alia a Conservação

O Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa (LxCRAS) gerido pela Câmara Municipal de Lisboa funciona no Parque Florestal de Monsanto.

Este Centro está fechado aos fins de semana e nos dias úteis recebe animais entre as 9h e as 17h, fora desse horário o atendimento é apenas possível através da Polícia Municipal. Esta limitação de horário não é considerada a resposta adequada para as emergências e para o bem-estar animal.

Nesta altura neste Centro de Recuperação de Animais Silvestres é reconhecido o esforço da autarquia para aumentar as instalações, está em construção uma clinica nova para colmatar algumas das necessidades.

E em termos de funcionários a equipa é considerada "pequena" atualmente com 9 pessoas, incluindo 3 novos tratadores que entraram recentemente.