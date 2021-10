Centro de Vacinação contra a covid-19 no Altice Arena já começou a ser desativado

Começou a ser desativado o Centro de Vacinação contra a covid-19 no Altice Arena, em Lisboa. A Proteção Civil e a Administração Regional de Saúde estão a retirar, desde esta manhã, vários materiais, contentores com resíduos hospitalares e produtos clínicos.