Centro de vacinação das Olaias registou mais de cinco horas de espera

Os tempos de espera chegaram ontem a ser de cinco horas no centro de vacinação das Olaias, em Lisboa. Em fim de semana de casa aberta, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo justifica a ocorrência com um pico de afluência e problemas de logística na atribuição de senhas aos utentes.