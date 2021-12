Centro de Vacinação de Coimbra desativado para mudar de local

O centro de Vacinação de Coimbra, que funcionava até agora no Pavilhão Mário Mexia, vai ser desativado para alteração de local. A mudança, para o Pavilhão do Estádio Universitário, vai contecer amanhã, o que implica a interrupção do processo de vacinação que só regressa normalmente a 27 de dezembro.