Centro do Alcoitão investe 2ME na remodelação do serviço de reabilitação de adultos

Tratou-se de uma intervenção numa área de quase 2.500 metros quadrados que a SCML classificou de estruturante e indispensável para adequar os espaços às atuais exigências clínicas, técnicas, normativas e de segurança.

Este investimento suportado por fundos próprios vai "melhorar as condições de prestação de cuidados, reforçar a segurança e o conforto de utentes e profissionais, aumentar a eficiência operacional e assegurar a sustentabilidade da resposta assistencial", adiantou a instituição à agência Lusa.

O CMRA mantém, há vários anos, um acordo de cooperação com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), justificado pela insuficiência de estruturas de medicina física e de reabilitação, principalmente para assegurar a continuidade de cuidados após a alta hospitalar em situações clinicamente graves, mas com elevado potencial de recuperação.

A especialização na reabilitação pós-aguda torna o CMRA um "parceiro natural da política de complementaridade do SNS", face à insuficiência de "qualquer outra estrutura de reabilitação com características equivalentes na região de Lisboa e Vale do Tejo", salientou a SCML.

As patologias mais frequentemente acompanhadas no CMRA decorrem de sequelas de doenças neurológicas, politraumatismos graves, amputações de membros, deficiências congénitas e doenças ou perturbações do desenvolvimento, que exigem intervenções complexas, intensivas e altamente diferenciadas.

"No CMRA cada utente beneficia de uma equipa multiprofissional dedicada, que assegura uma reabilitação intensiva, orientada por objetivos clínicos e funcionais, absolutamente centrada no utente, promovendo ganhos significativos em saúde, autonomia e qualidade de vida", referiu a Santa Casa.

A instituição adiantou ainda que está previsto o "desenvolvimento de um conjunto de investimentos estruturantes" no CMRA nos próximos anos, que incluem a requalificação geral de todo o campus de Alcoitão.

Estes investimentos incluem ainda uma "aposta consistente" na inovação e na incorporação de novas tecnologias ao serviço da reabilitação, bem como a implementação de um projeto específico de requalificação da ala pediátrica, visando a melhoria das condições de acolhimento, conforto e qualidade dos cuidados prestados às crianças e suas famílias.

Dispondo atualmente de cerca de 500 colaboradores e de 172 camas de internamento, das quais 16 dedicadas exclusivamente à reabilitação pediátrica, o CMRA organiza a sua atividade em três serviços, diferenciados de acordo com o grupo etário e o regime de prestação de cuidados.

Todos os anos, o CMRA acompanha mais de 4.500 utentes, dos quais 1.400 crianças, realiza cerca de 900 internamentos e presta cuidados diários a cerca de 350 pessoas em ambulatório.