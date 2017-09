Centro Hospitalar da Cova da Beira realizou implante de prótese peniana

Lusa19 Set, 2017, 14:33 | País

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o CHCB explica que o procedimento em causa foi realizado no dia 08 e que se trata de uma cirurgia para implantação de uma "prótese peniana insuflável de 3 componentes", que se destina aos pacientes que não obtêm melhorias com as demais terapêuticas.



"O doente submetido a este procedimento, trata-se de um indivíduo com 48 anos de idade, vítima de um acidente de viação grave, do qual resultaram várias fraturas da bacia, lesão do plexo lombossagrado (região lombar) e outras sequelas, das quais se destaca disfunção erétil de causa neurológica, que, apesar de todas as terapêuticas tentadas para reverter o quadro, não apresentou melhorias", aponta a nota.



A informação esclarece que a cirurgia foi bem-sucedida e que o doente teve alta três dias após a cirurgia, sendo que no prazo de seis semanas "poderá usufruir em pleno de todas as potencialidades da prótese, recuperando, assim, grande parte da normalidade que subitamente havia perdido, e melhorando significativamente a sua qualidade de vida e o seu bem-estar pessoal".



De acordo com a informação, a prótese em causa consiste numa das mais complexas e inovadoras existentes na atualidade, possuí garantia vitalícia e pelo facto de ser insuflável simula uma ereção natural, confortavelmente promovida pelo próprio utilizador.



"Desta forma, permite ao implantado a ativação da prótese, acionando a bomba colocada no escroto, acessível à manipulação e que transfere o soro do reservatório para os cilindros colocados no interior do pénis (corpos cavernosos) que ficam preenchidos e adquirem rigidez. Após a relação sexual, o doente desativa a prótese, mediante a compressão de um pequeno botão, o soro que se encontra nos cilindros faz o trajeto inverso para o reservatório e, desta forma, o pénis regressa ao estado de flacidez".



À frente deste procedimento cirúrgico esteve uma equipa constituída por Pedro Vendeira, urologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução (SPA) e o pelo urologista do CHCB e secretário-geral da SPA, Bruno Jorge Pereira.



O CHCB está sediado na Covilhã, distrito de Castelo Branco, e integra o Hospital da Covilhã e o Hospital do Fundão.