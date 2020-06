Centro Hospitalar de Coimbra reconhecido como Centro Europeu de Referência em Neurossonologia

Em comunicado enviado à agência Lusa, o CHUC adianta que o reconhecimento foi efetuado no dia 25 de maio pela Academia Europeia de Neurologia e pela Sociedade Europeia de Neurossonologia e Hemodinâmica Cerebral.

O laboratório funciona em estreita ligação com a Unidade de AVC e é constituído, atualmente, pelos neurologistas João Sargento Freitas e Fernando Silva, contando ainda na equipa com o médico interno de neurologia João André Sousa.

"Trata-se de um importante reconhecimento da qualidade do trabalho científico, de diagnóstico e formativo do Laboratório de Neurossonologia, que passou a estar incluído no grupo dos primeiros 20 Centros de Referência Europeus nesta área", refere a nota.

Citada no comunicado, a diretora do Serviço de Neurologia do CHUC, Isabel Santana, do qual o Laboratório é parte integrante, trata-se de "uma importante distinção que muito honra e responsabiliza [o laboratório] para se manter o elevado nível na prestação de cuidados clínicos, que são a principal vocação do laboratório, mas também o espírito formativo e científico inerente à nossa vocação como hospital universitário".

Para o presidente do conselho de administração, Fernando Regateiro, este reconhecimento "assinala a excelência do trabalho que é feito na área da neurossonologia do CHUC" a nível internacional.

"Aos profissionais que conduziram a este resultado, com o seu trabalho continuado, sério e de elevada qualidade e atualidade, endereço o mais vivo e sentido reconhecimento e gratidão", salienta o responsável, acrescentando que, para os doentes, este é "mais um relevante sinal de que confiam num hospital e em profissionais de saúde que trabalham ao mais alto nível mundial".

Com este reconhecimento, o CHUC é também aquele que possui o maior número de Centros de Referência Nacional (18) e de Centros integrados em Redes Europeias de Referenciação (10).