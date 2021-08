Centro Hospitalar e Universitário do Algarve propõe adiamento de férias a profissionais

Numa altura de grande afluência de turistas no sul do país, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve avança com uma proposta de adiamento das férias de enfermeiros e assistentes operacionais. É preciso que haja acordo do lado do trabalhador, explica à Antena 1 o vogal do Conselho de Administração, Paulo Neves.