Centro Ismaili. Judiciária prossegue investigação depois de afastada hipótese de terrorismo

A Judiciária afastou a possibilidade de haver motivações religiosas no ataque no centro ismaelita de Lisboa.







A polícia admite que os dois homicídios tenham sido provocados por um surto psicótico. O Presidente da República admitiu que o ataque esteja ligado à regulação da guarda dos filhos do suspeito.



O agressor não deverá ter alta hospitalar antes de um período de 10 dias e só então haverá condições para ser submetido a interrogatório pelo juiz de instrução, acrescentou ainda o diretor nacional da PJ.





Em conferência de imprensa,Uma suspeita que teria de ser confirmada ou não por uma avaliação médica.Um episódio psicótico envolve uma quebra de contacto com a realidade. O mais comum nestes casos é os indivíduos sentirem-se perseguidos.O homicida agora detido é beneficiário do estatuto de proteção internacional e não era alvo de "qualquer sinalização" pelas autoridades.A família de Abdul Bashir chegou a Portugal vinda da Grécia no final de 2021 com os três filhos, viviam em Odivelas e recebiam apoio e formação no Centro Ismaili, que ajuda a comunidade de refugiados em Portugal.As vítimas mortais são duas mulheres, de 24 e 49 anos, que trabalhavam no Centro Ismaili precisamente nos serviços de apoio aos refugiados.