Centro Ismaili. Presidente do OSCOT não afasta hipótese de terrorismo

Carlos Almeida - Lusa

O presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo encara com estranheza o ataque de terça-feira no Centro Ismaili de Lisboa. Bacelar Gouveia não descarta a hipótese de um ato terrorista.