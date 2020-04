Centros de rastreio em Valença e Ponte de Lima começam a funcionar terça-feira

Em declarações à agência Lusa, Manuel Lopes adiantou que, no mesmo dia, entrará em funcionamento o centro de Ponte de Lima, sendo que ambos vão começar a ser montados na segunda-feira e na terça-feira entrarão ambos em funcionamento".

"Os centros de Valença e Ponte de Lima - distrito de Viana do Castelo - vão funcionar alternadamente, dois dias em Ponte de Lima e três dias em Valença. Na semana seguinte, três dias em ponte de Lima e dois em Valença. Conforme a procura alternarão, durante os cinco dias da semana", especificou o autarca social-democrata.

Manuel Lopes acrescentou que "uma médica da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) deslocou-se hoje a Valença para verificar as condições das instalações da antiga alfândega".

"Disse que serviam perfeitamente. Vamos agora preparar tudo para que na terça-feira esteja tudo a funcionar em pleno", explicou.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Ponte de Lima, Victor Mendes (CDS-PP) disse desconhecer a data de entrada em funcionamento do centro, adiantando apenas que o município disponibilizou o pavilhão de feiras e exposições da Expolima para a instalação do "Drive Thru".

No sábado, em nota enviada às redações, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) apontou para esta semana a abertura destes dois centros.

Já na segunda-feira, entrou em funcionamento o centro de rastreio, instalado no parque da Escola Superior de Saúde (ESE), situada nas proximidades do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

No primeiro dia, segundo dados do presidente da Câmara, José Maria Costa, foram realizados 60 daqueles testes, cujos resultados "demoram entre 24 a 48 horas".

Nestes centros de modelo `Drive Thru`, os pacientes referenciados deslocam-se dentro do veículo ao ponto de recolha sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo assim o risco de infeção em cada colheita.

Segundo a ULSAM, a "realização do teste covid-19 só poderá ser feito através da prescrição pelo médico de Medicina Geral e Familiar do Centro de Saúde", sendo que "o laboratório é informado pelo médico do caso suspeito, sendo o doente agendado pelo laboratório que após receber SMS se dirige ao centro "Drive Thru".

"O doente desloca-se até ao ponto de recolha, de acordo com as orientações do laboratório. Os resultados do exame serão depois enviados diretamente ao doente, ao médico e às autoridades de saúde pública", especifica.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas, contando com 2.500 profissionais, entre os quais 501 médicos e 892 enfermeiros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal regista hoje 187 mortes associadas à covid-19, mais 27 do que na terça-feira, e 8.251 infetados (mais 808), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).