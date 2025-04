Centros de Saúde de Almada-Seixal permanecem fechados na terça-feira

Em comunicado, que a Lusa recebeu pelas 20:15, a ULS Almada-Seixal (ULSAS) explica que a situação será reavaliada às primeiras horas da manhã de terça-feira, altura em que será feito novo ponto de situação.

Na sequência do corte generalizado de energia e do consequente acionamento do Plano de Contingência na instituição, o conselho de administração da ULS decidiu que as unidades de cuidados de saúde primários, ou seja, os centros de saúde, permanecerão encerrados na terça-feira.

As consultas programadas não urgentes no Hospital Garcia de Orta serão canceladas, à exceção das consultas de hematologia, oncologia, pneumologia oncológica e hospitais de dia.

A atividade programada dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica estará condicionada, à exceção das análises clínicas.

"Face aos constrangimentos, a ULSAS reforça o apelo aos utentes para que se desloquem à urgência do Hospital Garcia de Orta apenas se estritamente necessário", lê-se ainda no comunicado.