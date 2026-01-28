Cerca de 1.500 ocorrências registadas até às 8h00

Cerca de 1.500 ocorrências foram registadas pela Proteção Civil entre as 0h00 e as 8h00 de hoje por causa do mau tempo, um número que deverá subir devido às muitas situações ainda não contabilizadas.



Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um "grande impacto" sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, com cortes de energia e de comunicações telefónicas e muitas estradas cortadas por quedas de árvores e estruturas.

Alguns corpos de bombeiros viram também os seus quartéis afetados, como foi o caso das corporações de Pombal, Pedrógão, Leiria e Penela (Coimbra).

A mesma fonte disse que, apesar de em termos meteorológicos o pior já ter passado, "vai demorar muitas horas até que se consiga repor a normalidade".