Cerca de 1.500 operacionais combatem incêndios em Arouca, Ponte da Barca, Penamacor e Mangualde

E em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, combatem as chamas 394 bombeiros com 139 meios terrestres.





Já em Mangualde, distrito de Viseu, um incêndio que lavra desde a madrugada em Tabosa, mobilizava, às 07h00, 157 operacionais e 42 meios, disse à Lusa o comandante dos bombeiros de Mangualde, Márcio Teles, adiantando que foi pedido um meio aéreo.

, apoiados por 178 operacionais, segundo os dados da Proteção Civil pelas 7h29.Pelas 7h30 estavam 377 bombeiros no terreno, apoiados por 126 meios terrestres.Para esta terça-feira, quase todos os concelhos das regiões norte, centro e do Algarve estão em perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural, segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.As altas temperaturas devem continuar nos próximos dias, com todo o território de Portugal continental sob aviso amarelo à exceção de Faro.Setúbal deverá ser a cidade mais quente do continente esta terça-feira, com uma previsão de 40 graus de temperatura máxima, seguida de Lisboa e Santarém com 39 graus.O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.c/ Lusa