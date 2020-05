Cerca de 2.000 enfermeiros em quarentena

A responsável salientou ainda os esforços dos enfermeiros nesta altura, não só com a Covid-19, mas também com "a retoma da atividade assistencial que ficou parada" nos últimos dois meses.



Ana Rita Cavaco destaca que há enfermeiros com problemas de saúde mental devido ao stress bastante mais elevado que o normal, tendo em conta que também estão, muitas vezes, longe das suas famílias e das suas casas.



A bastonária da Ordem dos Enfermeiros refere por fim que os equipamentos de proteção individual continuam a estar racionados e destaca que é difícil trabalhar sem estes equipamentos.



Ainda assim, elogia a prestação do Governo, considerando que o primeiro-ministro atuou com prontidão em março, no início da pandemia em Portugal.