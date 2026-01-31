País
Cerca de 211 mil clientes ainda estavam sem energia às 06h00
Cerca de 211 mil clientes da E-Redes continuavam hoje às 06h00 sem luz em Portugal continental, a maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.
Comparativamente ao balanço feito pela E-Redes esta sexta-feira às 22h00 (hora de Portugal continental), há agora mais 23 mil clientes com energia elétrica.
Do total de clientes que estavam hoje sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 169 mil (eram 180 mil no último balanço de sexta-feira).