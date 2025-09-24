Cerca de 30 concelhos de seis distritos em perigo máximo

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, vento mais intenso nas terras altas até ao meio da manhã e pequena subida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 20 (na Guarda) e os 30 (em Setúbal).