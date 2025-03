Cerca de 40% das pessoas que sofrem um AVC ficam com afasia

Como no caso de Manuela Monteiro que após o AVC perdeu a capacidade de comunicar. Foram precisos 4 anos para voltar a conseguir expressar-se , depois de muitas sessões de terapia da fala e outras atividades no Instituto Português da Afasia. 10 anos depois do AVC Manuela Monteiro recuperou a voz e já canta no coro do instituto.O instituto apoia por ano cerca de 120 sobreviventes de AVC com Afasia, mas quer chegar a mais. Para isso está a desenvolver um estudo sobre esta condição com os doentes que passaram pela unidade de AVC do Hospital Pedro Hispano em Matosinhos. O objetivo é perceber quais são as respostas do SNS nesta área.

Paula Valente, terapeuta da fala, diretora do Instituto Português da Afasia, começa por explicar à jornalista Isabel Cunha o que é a Afasia.