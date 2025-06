Cerca de 50 pessoas protestam em Lisboa pelo fim da crise climática

Os manifestantes começaram a juntar-se pelas 15:00 na rotunda do Relógio, preparando-se para marchar em direção ao aeroporto Humberto Delgado para criar "disrupção da hora de pico dos voos" uma hora depois.

Ao som de tambores, os manifestantes cantam "Vamos parar os aviões para cortar as emissões", enquanto exibem cartazes com as inscrições "Menos Avião, Mais Habitação" ou "Desarmar a indústria fóssil".

A acompanhar a concentração e marcha dos ativistas climáticos está um forte dispositivo policial montado pela PSP.