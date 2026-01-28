Cerca de 529 mil clientes sem energia pelas 13h00

Perto de 529 mil clientes da E-Redes no continente português estavam às 13:00 de hoje sem eletricidade, com o distrito de Leiria a concentrar "mais de metade do total de clientes impactados", segundo a empresa.



Numa nota, a E-Redes lembrou que "a rede elétrica foi bastante impactada pelas condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Kristin, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade".

As operações das equipas no terreno - com 1.200 às 13:00 - foram dificultadas pelo mau tempo registado de madrugada e ao início da manhã, tendo sido depois repostas as "condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na alta, média e baixa tensão".

Pelas 06:00 cerca de um milhão de pessoas chegaram a estar sem energia no continente.