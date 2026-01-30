Cerca de 60% das infraestruturas da GNR afetadas mas operacionais no distrito de Leiria

Numa informação enviada à agência Lusa, a mesma fonte adiantou que a depressão Kristin "provocou diversos danos materiais e constrangimentos significativos na circulação rodoviária", mas o Comando Territorial de Leiria "tem mantido um empenhamento permanente na resposta à situação em estreita articulação com as autoridades de Proteção Civil".

"No âmbito desta atuação, os militares da GNR têm prestado apoio direto às entidades de Proteção Civil, nomeadamente através da desobstrução e limpeza de vias, assegurando condições mínimas de segurança e fluidez do trânsito nas zonas mais afetadas", salientou.

Ao mesmo tempo, "têm sido desenvolvidas ações de desimpedimento de rodovias e outros acessos, permitindo o restabelecimento do acesso dos cidadãos às suas habitações e propriedades privadas, em situações condicionadas por quedas de árvores, detritos ou outros obstáculos", referiu.

"Na sequência de inúmeros contactos efetuados por familiares preocupados com a situação de pessoas potencialmente isoladas ou residentes em locais de difícil acesso, os militares da GNR têm-se deslocado ao terreno para confirmar o estado de segurança e bem-estar desses cidadãos, assegurando o devido acompanhamento das situações sinalizadas".

À população, o Comando Territorial de Leiria, cuja área de intervenção corresponde ao distrito de Leiria, pede a "adoção de comportamentos preventivos face às atuais condições meteorológicas e aos riscos associados, nomeadamente no que respeita à circulação rodoviária, ao risco elétrico, à segurança das propriedades e ao cumprimento rigoroso das orientações transmitidas pelas forças de segurança e autoridades de Proteção Civil".

"A GNR mantém-se no terreno, acompanhando de forma permanente a evolução da situação, apelando à colaboração de todos para minimizar riscos e garantir a segurança de pessoas e bens".