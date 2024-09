Cerca de 6.200 operacionais combatiam 172 fogos às 18 horas

Os fogos que lavram há vários dias no distrito de Aveiro são os que mobilizam mais operacionais e meios, segundo informação disponível no site oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio que deflagrou no domingo, pelas 15:00, no concelho de Oliveira de Azeméis, estava a ser combatido às 18:40 de hoje por 425 operacionais, apoiados por 155 meios terrestres e sete meios aéreos.

Já o incêndio que deflagrou às 07:20 de segunda-feira em Albergaria-a-Velha mobilizava às 18:40 de hoje 394 operacionais, assistidos por 125 meios terrestres.

Não muito longe, em Sever do Vouga, mantinham-se ativos às 18:40 de hoje dois incêndios.

O fogo que deflagrou às 2:17 de domingo estava a ser combatido por 191 operacionais, apoiados por 61 meios terrestres, já o que teve início pelas 15:00 do mesmo dia, mobilizava 293 operacionais, apoiados por 94 meios terrestres.

No distrito de Viseu são três os fogos que mobilizam mais operacionais e meios.

O fogo que lavra em Nelas desde as 11:53 de segunda-feira era combatido às 18:40 de hoje por 325 operacionais, apoiados por 91 meios terrestres e um meio aéreo.

Já o incêndio que começou pelas 21:30 de segunda-feira em Castro Daire mobilizava às 18:40 de hoje 183 operacionais, assistidos por 48 meios terrestres e cinco meios aéreos.

O fogo de Penalva do Castelo, que deflagrou às 00:15 de segunda-feira, era combatido às 18:40 de hoje por 166 operacionais, apoiados por 46 meios terrestres e três meios aéreos.

No distrito de Coimbra, os incêndios que deflagraram hoje em Arganil e Tábua são os que mobilizam mais operacionais e meios.

O fogo que começou às 10:39 em Tábua era combatido oito horas depois por 234 operacionais, apoiados por 74 meios terrestres e um meio aéreo. Já o que começou às 11:39 em Arganil era combatido às 18:40 por 217 operacionais, apoiados por 64 meios terrestres e quatro meios aéreos.

Mais a Norte, no distrito do Porto, o incêndio que deflagrou pelas 13:00 de segunda-feira em Gondomar era, às 18:40 de hoje, combatido por 218 operacionais, assistidos por 51 meios terrestres.

Ainda no Porto, o fogo que começou em Paredes pelas 05:20 de hoje, mobilizava às 18:40 121 operacionais, apoiados por 40 meios terrestres.

O fogo que lavra em Vila Pouca de Aguiar, no concelho de Vila Real, desde as 07:36 de segunda-feira, era combatido às 18:40 por 119 operacionais, apoiados por 36 meios terrestres e dois meios aéreos.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país.

Os fogos destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

As mais recentes vítimas são três bombeiros que morreram hoje num acidente quando se deslocavam para um incêndio em Tábua, no distrito de Coimbra.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, atingidas pelos incêndios desde o fim de semana, já arderam 47.376 hectares.