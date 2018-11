Partilhar o artigo Cerca de 750 mil raparigas vacinaram-se contra o vírus do HPV nos últimos 10 anos Imprimir o artigo Cerca de 750 mil raparigas vacinaram-se contra o vírus do HPV nos últimos 10 anos Enviar por email o artigo Cerca de 750 mil raparigas vacinaram-se contra o vírus do HPV nos últimos 10 anos Aumentar a fonte do artigo Cerca de 750 mil raparigas vacinaram-se contra o vírus do HPV nos últimos 10 anos Diminuir a fonte do artigo Cerca de 750 mil raparigas vacinaram-se contra o vírus do HPV nos últimos 10 anos Ouvir o artigo Cerca de 750 mil raparigas vacinaram-se contra o vírus do HPV nos últimos 10 anos