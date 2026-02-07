Cerca de Santo Agostinho colapsou

"Não há feridos", indicou a presidente da Câmara de Coimbra, que deu conta da ocorrência durante a conferência de imprensa de ponto de situação das recentes tempestades no concelho.

A Cerca de Santo Agostinho, na Couraça dos Apóstolos, está localizada na zona traseira do Mercado Municipal de Coimbra, em zona tampão da área de Património Mundial da Humanidade.

Segundo a Proteção Civil Municipal, foram retiradas sete pessoas de prédios situados na Couraça dos Apóstolos por precaução, sendo que foram todas alojadas em casa de familiares.

Ana Abrunhosa indicou que a situação na Cerca de Santo Agostinho estava já a ser acompanhada desde a noite de sexta-feira, depois de ter verificado a existência de "uma fissura muito grande".

Antes da queda foi realizada uma vistoria para avaliação da estabilidade da cerca pelo município em colaboração com o IteCons.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.