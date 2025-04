Cerca de um terço dos polícias da PSP têm entre 50 e 59 anos

Segundo o balanço social da PSP de 2024, o efetivo policial da Polícia de Segurança Pública a 31 de dezembro do ano passado era de 20.687, sendo cerca de 85% agentes, 10% chefes e 4,18% oficiais, e 10.272 tinha mais de 40 anos.

O documento, disponível na página eletrónica da PSP, avança que é no escalão etário dos 55 aos 59 anos que existe uma maior incidência de efetivos com 18,88% (4.012), seguido dos 45-49 anos com 17,15% (3.643) e na faixa etária dos 50-54 anos com 16,16 % (3.433).

O balanço social da PSP precisa também que no ano passado saíram desta força de segurança 830 polícias e apenas entraram 704, dos quais 502 foram admitidos através de novos recrutamentos de agentes e oficiais.

O relatório dá conta de que a maioria dos polícias saiu da PSP em 2024 para a aposentação.

De acordo com o documento, em média 18 polícias faltaram por dia ao trabalho e mais de metade das ausências foi por questões de doença, sendo cerca de um quarto devido a acidentes de serviço ou doença profissional.

Em relação às penas disciplinares aplicadas em 2024, a PSP revela que 14 polícias foram demitidos, 22 foram suspensos de funções, 99 foram multados e 19 foram alvo de repreensões escritas.

A polícia, que não menciona os motivos das penas disciplinares, salienta que foram decididos 1.162 processos, dos quais 1.009 foram arquivados

"Do ano 2023 para o ano 2024, transitaram 710 processos disciplinares. Durante o ano 2024, foram instaurados 1.233 novos processos disciplinares e decididos 1162, tendo transitado 707 para o ano seguinte", refere ainda PSP.