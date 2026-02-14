Cerca de uma centena de pessoas manifestam-se em Lisboa contra regime iraniano

Por volta das 15:45 (hora de Lisboa) uma centena de manifestantes, na maioria da comunidade iraniana em Portugal, empunhavam bandeiras do Irão mas também de Portugal, de França, dos EUA e de Israel, na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa.

Os manifestantes entoavam, na sua língua de origem, palavras de ordem para apelar "à libertação", assim como de solidariedade para com as vítimas do regime iraniano que no último mês matou milhares de manifestantes, segundo organizações não-governamentais.