Cerca de uma centena de pessoas manifestam-se em Lisboa contra regime iraniano
Cerca de uma centena de pessoas concentraram-se hoje em Lisboa em protesto contra o regime do Irão, pedindo o fim do massacre dos iranianos e apelando a uma intervenção militar internacional no país.
Por volta das 15:45 (hora de Lisboa) uma centena de manifestantes, na maioria da comunidade iraniana em Portugal, empunhavam bandeiras do Irão mas também de Portugal, de França, dos EUA e de Israel, na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa.
Os manifestantes entoavam, na sua língua de origem, palavras de ordem para apelar "à libertação", assim como de solidariedade para com as vítimas do regime iraniano que no último mês matou milhares de manifestantes, segundo organizações não-governamentais.