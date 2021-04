Cerca sanitária em duas freguesias de Odemira

Há um caso "muitíssimo particular": o de Odemira, sempre com um taxa de incidência "muitíssimo superior", explicou António Costa, após o conselho de ministros desta quinta-feira..Trata-se do maior concelho do país, maior do que alguns distritos e todos os inquéritos de saúde pública identificam que o foco principal é em duas freguesias, afetando a população migrante que trabalha na agricultura. Neste caso, será decretada uma cerca sanitária a São Teotónio, Longueira/Almograve, referiu António Costa.





As restantes freguesias vão evoluir com o resto do país, a partir de 1 de maio.