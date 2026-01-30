Cercal do Alentejo sem água potável há uma semana

Mil e quinhentos habitantes da povoação de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, estão há oito dias sem água potável.

A avaria na bomba do único furo que alimenta a vila obrigou os camiões cisterna dos bombeiros a distribuir água à população. Ou vão buscar ao quartel ou, nos casos de pessoas mais vulneráveis, os bombeiros levam a água a casa.





Há um poço próximo da vila, mas o autarca de Cercal do Alentejo alerta que a água não serve para consumo.



