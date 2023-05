CERCI, o apoio à pessoa com deficiência para a inclusão

A Antena 1 foi conhecer o Centro de atividades e capacitação para a inclusão na Bela Vista, em Lisboa, onde são apoiadas mais de uma centena de pessoas com deficiência.

É aí que está a decorrer o projeto apoiado pela EPAL de economia circular "Make a Circular Wave", em que pessoas com deficiência em instituições de solidariedade social constroem objetos criados com materiais reciclados.





Os centros da CERCI – Cooperativa de Educação e Reabilitação e Capacitação para a Inclusão apoiam pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência. São várias as CERCI espalhadas pelo país.Para as apoiar, a Campanha Pirilampo Mágico vai acontecer entre 13 de maio a 4 de junho, com o apoio da Antena 1.





A CERCI Lisboa vai comemorar esta sexta-feira com uma Noite de Fados Solidária o regresso, depois da pausa com a pandemia, da Campanha Pirilampo Mágico.