Cerimónia em Elvas marca a abertura das fronteiras entre Portugal e Espanha

Foto: Nuno Veiga - Lusa

As cerimónias oficiais decorreram em Badajoz e em Elvas para assinalar a reabertura da fronteira com Espanha. Estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o rei Felipe VI e o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o chefe do Governo português António Costa.