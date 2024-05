Cerimónias católicas do 13 de Maio acolhem cerca de 250 fiéis em Fátima

Cerca de 250 mil peregrinos estiveram na noite de domingo em Fátima a celebrar o 13 de Maio. O repórter Joaquim Reis assistiu, no santuário, às cerimónias conduzidas pelo arcebispo de Barcelona e registou o testemunho de uma peregrina, que foi até Fátima, em nome da fé e da saúde do marido.

Na homilia da Celebração da Palavra que se seguiu à procissão das velas, com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no meio da multidão, o cardeal Omella aconselhou os fiéis a pedirem “pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores”.O arcebispo de Barcelona foi acompanhado na celebração por dois cardeais, António Marto e Américo Aguiar, 22 bispos e 193 padres, perante peregrinos oriundos de mais de 30 países.