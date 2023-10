CES Coimbra. Nove mulheres formalizaram denúncias de assédio

Os episódios terão acontecido em contextos académicos liderados pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos ou por membros da equipa em quem o professor delegava poderes.



As denunciantes são nove mulheres de diferentes nacionalidades que, em comunicado, dizem que os abusos aconteceram entre 2000 e 2023.



O prazo para as denúncias terminou no dia 30 de setembro, mas a representante do coletivo de vítimas pede que se mantenha um canal aberto para que possam continuar a acolher mais testemunhos.