CGI reconduz Nicolau Santos como presidente do Conselho de Administração da RTP

Em comunicado, o Conselho Geral Independente da RTP indica que esteve reunido esta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, para "apreciar e avaliar as candidaturas a presidente e vogal não financeiro da RTP, de acordo com o procedimento previsto no convite à manifestação de interesse divulgado em 10 de julho de 2026".





O Conselho Geral Independente da RTP "deliberou escolher a candidatura composta, respetivamente, por Nicolau Fernando Ramos dos Santos e Hugo Graça Figueiredo".



A escolha do vogal financeiro "irá decorrer nos termos previstos no convite a manifestação de interesse acima referido", acrescenta





Nicolau Santos foi eleito presidente do Conselho de Administração da RTP pela primeira vez em 2021, tendo sido reconduzido em 2024 para um novo mandato, que terminava este ano.