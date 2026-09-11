País
CGTP convoca manifestação nacional para 17 de outubro
A CGTP convocou esta sexta-feira uma manifestação a nível nacional para o dia 17 de outubro e exige o aumento de salários e pensões.
A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional exige um aumento salarial de pelo menos 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores em 2027.
Defende ainda a subida do salário mínimo nacional para 1.100 euros no próximo ano.
A intersindical marcou protestos para 17 de outubro em Lisboa, Porto e Coimbra, mas o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apela a protestos já a partir da próxima quinta-feira.
Defende ainda a subida do salário mínimo nacional para 1.100 euros no próximo ano.
A intersindical marcou protestos para 17 de outubro em Lisboa, Porto e Coimbra, mas o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apela a protestos já a partir da próxima quinta-feira.
c/ Lusa