CGTP convoca manifestação nacional para 17 de outubro





c/ Lusa

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional exige um aumento salarial de pelo menos 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores em 2027.Defende ainda a subida do salário mínimo nacional para 1.100 euros no próximo ano.A intersindical marcou protestos para 17 de outubro em Lisboa, Porto e Coimbra, mas o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apela a protestos já a partir da próxima quinta-feira.