CGTP espera forte "sinal de rejeição" às alterações à lei laboral

O Governo está "a querer retirar o direito a ter uma vida estável, uma vida digna com perspetiva de futuro", argumentou Tiago Oliveira, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à agência Lusa, a convite da Comissão de Trabalhadores da empresa, que decorreu na véspera de greve geral contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral, convocada pela CGTP e pela UGT.



O secretário-geral da CGTP apelou aos trabalhadores que adiram à greve geral, tendo em vista a "elevação das suas condições de vida", bem como "para dar um sinal de rejeição a este pacote laboral".



Tiago Oliveira disse estar convicto de que a greve geral terá "uma grande participação", à luz do "ataque que está em curso" e garantiu que serviços mínimos serão cumpridos.



"A população irá certamente ter acesso àquilo que são os setores fundamentais numa greve geral, nomeadamente à questão da saúde e aí estará tudo garantido para que não haja nenhuma falha", reiterou, Tiago Oliveira, quando questionado sobre as declarações do primeiro-ministro, que disse esperar que o país funcione "com a normalidade possível".



Já sobre a "preocupação" levantada por Luís Montenegro, que desejou que "todos aqueles que querem trabalhar possam trabalhar", Tiago Oliveira considerou que o primeiro-ministro "tem tido várias declarações que são de um teor incompreensível" e apelou ao Governo que "retire a proposta da facilitação dos despedimentos".



"O Governo tem que perceber uma coisa. A greve geral tem que ter impacto. E o objetivo da greve geral é dizer ao Governo, de forma clara, contundente, sem margem para dúvida, que deve recuar na apresentação do pacote laboral", afirmou.



Questionado sobre o argumento de estabilidade económica invocado pelo primeiro-ministro, o secretário-geral da CGTP lembrou ainda as alterações à lei laboral feitas no período da 'troika', referindo que "se aproveitou essa situação de fragilidade para retirar direitos aos trabalhadores".



"Passado uma dezena de anos, estamos em pleno emprego, o país está a andar para a frente, a economia está a crescer. Qual é a receita? Aumento da precariedade, despedimentos, ataque à liberdade sindical, ataque à contratação coletiva, desregulação dos horários de trabalho", apontou.



Segundo o líder sindical, são "duas balanças completamente diferentes e distintas, (mas) a receita é exatamente a mesma. Retirar direitos aos trabalhadores, atacar o mundo do trabalho e fragilizar as relações de trabalho".



O líder da CGTP afirmou ainda que o que se segue após a greve geral "está nas mãos do Governo", mas sublinhou que se for para continuar" numa política "de retirada de direitos e de aumento das dificuldades do dia-a-dia, a luta é o caminho".



No final da visita, o secretário-geral da CGTP foi ainda recebido pela administração da Lusa, tendo referido, à saída, que a reunião foi "muito positiva".



Tiago Oliveira destacou ainda o "papel fundamental do Estado" no futuro da comunicação social e disse ter saído "com a certeza de que a Lusa tem, por parte dos (seus) trabalhadores os maiores defensores daquilo que é o serviço público", bem como o papel que a agência "tem na nossa sociedade".



O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, estará ainda pelas 21:45 na recolha de resíduos da Amadora, pelas 23:15 no parque da Autoeuropa e pelas 00:30 no Metropolitano de Lisboa.



Já o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, estará pelas 20:30 ao centro de recolha de resíduos da Câmara Municial de Lisboa (CML) e pelas 23:15 na Autoeuropa, em Palmela.

