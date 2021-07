CGTP-IN rejeita subscrever acordo de formação e qualificação profissional

A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional refere que, no documento, faltam medidas "impulsionadoras de uma efetiva alteração das políticas de formação e qualificação" em Portugal, nomeadamente nos locais de trabalho.



"A CGTP-IN não subscreve o acordo para a formação e a qualificação, pois matérias que consideramos fundamentais para os trabalhadores estão ausentes no documento proposto pelo Governo em sede de Concertação Social, além do caráter insuficiente e por vezes desajustado das medidas avançadas", adianta.



De acordo com a CGTP-IN, no acordo não é resolvido o acesso dos trabalhadores à formação profissional, considerando ser "um problema estrutural", por parte de trabalhadores sujeitos a horários desregulados, trabalho noturno e turnos rotativos, através do reforço do estatuto do trabalhador-estudante e da efetivação da obrigatoriedade de as empresas articularem os horários.



"Também de fora ficam soluções para os trabalhadores com vínculo precário, na maioria dos casos deixados à margem de qualquer investimento em competências profissionais", atenta.