Chamas em Arouca ameaçam entrar novamente em Castelo de Paiva

"Temos situações pontuais de reacendimentos, sendo que no lugar de Gondra há uma situação que causa alguma preocupação com a possível junção do fogo que vem de Arouca do lado do lugar de Folgosinho", relatou o autarca, que precisou terem-se apercebido do perigo há cerca de uma hora (17:30).

Dado estar em curso as operações de rescaldo e vigilância do incêndio que desde segunda-feira lavra em Arouca e que passou ao início da tarde desse dia para Castelo de Paiva, o regresso das chamas impulsionado pelo incêndio no concelho vizinho foi "salvaguardada desde o primeiro momento", disse à agência Lusa.

"Sim, havia meios no local e estão a ser reforçados para o combate", acrescentou o autarca.