Chamas já passaram de Oliveira do Hospital para o concelho de Nelas

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, adiantou que, ao final da tarde, as chamas atravessaram o rio Mondego e alastraram ao concelho de Nelas, no seguimento de uma linha de fogo de alguns quilómetros que está por controlar.

"O incêndio não está controlado e vamos ter muito trabalho noturno", disse o autarca, referindo que os meios terrestres estão a ser reforçados e que as condições climáticas (humidade e ausência de vento) podem ajudar no combate.

Segundo Francisco Rolo, o fogo, que começou antes das 13:30, em Póvoa de São Cosme, já percorreu três freguesias do concelho - Ervedal, Vila Franca da Beira e Seixo da Beira.

Durante a tarde, por precaução, mais de duas dezenas de pessoas foram retiradas das suas casas, na encosta do vale do Mondego, numa zona de quintas habitadas por cidadãos de nacionalidade estrangeira.

As pessoas retiradas de casa foram instaladas numa zona abrigo em Seixo da Beira.

Os meios têm sido reforçados durante a tarde e, às 19:50, no teatro de operações estavam 475 operacionais, apoiados por 141 viaturas. Durante a tarde, e até por volta das 19:30, participaram também no combate oito meios aéreos.

No terreno, estão também três máquinas de rasto acionadas pelo município de Oliveira do Hospital, que estão a criar zonas de descontinuidade para ajudar ao combate.

Segundo o presidente da autarquia de Oliveira do Hospital, as máquinas de rastos estavam, ao final da tarde, a criar faixas de proteção à aldeia de Felgueira Velha, junto ao rio Mondego, para precaver qualquer mudança na orientação do incêndio.