Chamas não dão tréguas em Vouzela. Mais de 1.100 operacionais combatem incêndio

O incêndio que iniciou em Vouzela às 03:04 de quinta-feira está hoje com várias frentes ativas, sem populações em risco, na serra do Caramulo, em Tondela, disse à agência Lusa pelas 12:15 a presidente da Câmara local.





"Os meios estão posicionados para tentar controlar as frentes, que são várias. O incêndio não está controlado, o objetivo agora é tentar controlar as frentes, mas estamos sempre dependentes dos ventos", disse à agência Lusa pelas 12:15 a presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges.



Segundo a presidente de Tondela, no distrito de Viseu, "o incêndio evoluiu" na freguesia de São João do Monte, na encosta da serra do Caramulo, virada ao concelho de Vouzela, onde entrou nesta sexta-feira.



"Evolui na direção de Mansores, Almijofa, encostado ao limite do concelho entre Vouzela, Águeda e do concelho de Mortágua [Viseu], mas a entrar na serra do Caramulo, a direção é o Caramulo", acrescentou.



Segundo disse, "neste momento, há várias equipas no terreno, e meios aéreos, que são fundamentais e é bom que continuem a fazer combate" ao incêndio, "mas vai depender muito do vento, nas próximas horas, seja pela intensidade ou direção" que tomar.



"Para já, não há qualquer povoação em risco, não há nenhuma aldeia evacuada. Chegaram vários meios durante a noite para reforçar e, para já, não há risco, mas estamos sempre dependentes do vento", afirmou.



Ao longo de sexta-feira, habitantes de mobilidade reduzida e mais vulneráveis de Matadegas e Mansores foram retirados de suas casas e a aldeia de Belazeima do Monte, foi evacuada, tudo localidades da freguesia de São João do Monte.



"Neste momento, há já alguma normalidade e as pessoas mais vulneráveis estão devidamente acompanhadas por a nossa equipa de intervenção social e psicológica", disse.



Carla Antunes Borges adiantou ainda que "não há indicação de feridos nem de casas de primeira habitação ardidas".



(Agência Lusa)

